Yuta Okkotsu en Suguru Geto in nieuwste Cursed Clash-trailer

Met deze personages lijkt het Jujutsu Kaisen: Cursed Clash roster volledig.

De releasedatum van Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, 2 februari, is over drie weken al. Maar toch heeft Bandai Namco nog nieuwtjes voor ons. Zo is vandaag de nieuwste (en waarschijnlijk laatste) character trailer uitgekomen. In deze trailer worden Yuta Okkotsu en Suguru Geto met hun bijbehorende vechtstijlen geïntroduceerd. Niet geheel onbelangrijk voor een 2v2-fighting game!

Voor wie niet bekend is met de anime: Jujutsu Kaisen gaat over de fitte en ietwat impulsieve scholier Yuji Itadori. Wanneer hij de eeuwenoude vinger van de beruchte “Jujutsu sorcerer” Sukuna eet, raakt hij bezeten door deze magiër. Gelukkig kan de sterke Yuji zijn gast aardig in toom houden, wat hem een hoop nieuwe krachten oplevert. En deze krachten zet Yuji maar al te graag in om zijn omgeving te beschermen tegen de kwaadaardige, bovennatuurlijke wezens die ronddolen!

Onderstaande trailer geeft een idee van de vechtstijlen van Yuta en Suguru. Zat jij al op deze personages te wachten? Laat het ons weten in de comments!