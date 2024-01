Bizar: Hologram van Mario geeft “advies”

Maar zonder goedkeuring van Nintendo!

Afgelopen week was in Las Vegas de Consumers Electronics Show 2024. Op deze conventie, beter bekend als CES, laten grote bedrijven hun nieuwste producten zien, producten die binnen enkele jaren zomaar de standaard kunnen worden in je huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transparante televisies, de nieuwste gaming monitoren of gloednieuwe auto’s. Vreemd genoeg is dat alleen niet het enige wat je daar tegenkomt. Een bizarre hologram van Super Mario is er namelijk ook te vinden, zo blijkt uit een tweet van een techjournalist. De hologram is een samenwerking van ProtoHologram en Target, en het resultaat is… nogal vreemd.

So Mario was at #CES



But uh… who approved this abomination? 💀 pic.twitter.com/diG3axCJIG — Greggory (@ProbChild_) January 10, 2024

Niet alleen is het Super Mario, maar ook geeft hij vreemde adviezen over gezond eten en om te winkelen bij Target. En wat is die stem? Nu is gelukkig al snel gebleken dat dit om een nogal domme fout gaat. Proto Inc. heeft aangegeven dat het niets meer dan een “proof of concept” was en het had absoluut niet op de beursvloer getoond moeten worden. Hoe het daar terecht is gekomen is dan ook de grote vraag.