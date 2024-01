De eerste Unicorn Overlord-les van ridder Jozef

In de 'Guide to Exploration'-trailer leer je hoe verkenning werkt in deze nieuwe tactische RPG.

Unicorn Overlord wordt de nieuwste tactische RPG van Atlus en Vanillaware. En ondanks de titel, gaat het niet over een dictatuur in het land van de magische paardenwezens. In plaats daarvan volg je kroonprins Alain van het koninkrijk Cornia. In dit koninkrijk ontstond een machtstrijd die uiteindelijk leidde tot een allesverscheurende oorlog op het hele continent Fevrith. Aan Alain de schone taak in opstand te komen tegen de tirannie en zijn volk te bevrijden. Een nogal omvangrijke taak, dus de nieuwe ‘Guide to Exploration’-trailer komt daarbij goed van pas.

In de nieuwe trailer wordt Alain onderwezen door ridder Jozef over het verkennen van de wereld. Jozef verteld over verkenning, quests, rekruteren, het bevrijden en herstellen van belangrijke locaties en … eten. Want op een lege maag gaat niemand de wereld redden. En dat alles in de prachtige stijl die we inmiddels van het Atlus/Vanillaware-duo kunnen verwachten.

Deze Guide to Exploration licht het ontdekkingsaspect van het spel goed uit, maar bij een tactische RPG is het vechten natuurlijk ook belangrijk! Als we Jozef mogen geloven, vertelt hij ons daar in zijn volgende les gelukkig ook meer over. Heb jij releasedatum 8 maart al in je agenda staan? Laat het ons weten in de comments!