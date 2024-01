Ontwikkelaars Pokémon registreren nieuw trademark: Pand Land

Wat zou het kunnen zijn?

Het lijkt erop dat Game Freak niet alleen met Pokémon bezig is geweest de laatste tijd. Kortgeleden hebben ze de DLC van Pokémon Scarlet en Violet nog afgerond en er zijn ongetwijfeld ook nieuwe Pokémon Games in ontwikkeling, maar Game Freak maakt ook andere games. Zo weten we bijvoorbeeld dat ze ook geholpen heeft bij Pocket Card Jockey, Giga Wrecker Alt., Little Town Hero en Drill Dozer. Afgelopen Mei is zelfs aangekondigd dat Game Freak ging samenwerken met Private Division (van o.a. Outer Worlds en Kerbal Space Program) voor een nieuwe actie-avonturen game genaamd Project Bloom.

Gematsu komt nu met het nieuws dat Game Freak in Japan een trademark heeft aangevraagd voor “Pand Land”. De term is in november al geregistreerd, maar wist toen aan iedereens oog te ontsnappen. Op 28 december werden echter twee versies van het logo vastgelegd, welke vandaag publiekelijk zijn gemaakt.

Het is onduidelijk wat Pand Land is, en of het gekoppeld is aan iets wat we kennen. Hoewel sommige mensen speculeren dat het iets met Pokémon te maken kan hebben blijkt dit nergens uit. Zo wijzen mensen bijvoorbeeld naar het alfabet in het logo, dat dat niet overeenkomt met het fictieve alfabet in Pokémon. Het zou kunnen dat Pand Land de officiële naam is voor Project Bloom, maar ook daar zijn tot op heden geen bewijzen voor. We zullen moeten wachten tot Game Freak of een andere ontwikkelaar zelf naar buiten komt om duidelijkheid te geven. Wellicht dat we daar niet al te lang op hoeven te wachten, aangezien de geruchten molen wat een Nintendo Direct betreft ook weer op volle toeren draait. We houden je in ieder geval op de hoogte!