Oops, I Said Yes?! komt naar de Switch

Getrouwd in een dronken bui? Wat nu?!

Voltage is de laatste maanden goed bezig met het brengen van games naar de Nintendo Switch. Afgelopen november brachten ze nog Metro PD: Close to You uit en in oktober even if TEMPEST Dawning Connections. Al met al een hoop otome-liefde. Binnenkort wordt er een nieuwe game aan het rijtje toegevoegd. Oops, I Said Yes?! verschijnt op 25 januari 2024 in de Nintendo eShop. Het spel gaat €29,99 kosten.

Oops, I Said Yes?! verscheen eerder al op de Love 365: Find Your Story-app. De Switch-versie bevat vijf mannelijke Love Interests en de verhalen tot en met Season 2. Het verhaal draait om een vrouw die heerlijk geniet van haar single bestaan. Tot op een dag dat ze in een dronken bui trouwt. Kan dit het begin zijn van een ontluikende liefde? Zelfs als de man niet zo perfect is?