Pokémon krijgt een laatste ronde Switch-profieliconen

Nieuwe iconen voor Switch-eigenaren met een liefde voor Pokémon zijn nu beschikbaar. Dit is voorlopig de laatste set met Pokémon iconen voor NSO.

De laatste weken brachten Nintendo en The Pokémon Company meerdere nieuwe profieliconen uit voor de Nintendo Switch. Deze iconen hadden vooral een focus op de verschillende nieuwe personages en Pokémon die te vinden zijn in de The Hidden Treasure of Area Zero DLC-pakketten. De set bestaat ook weer uit 8 iconen.

Ditmaal zul je iconen met onder andere de nieuwe Paradox Pokémon kunnen ontvangen en keren Terapagos iconen terug met nieuwe designs. De personages kun je voor 10 Platinum punten per stuk ontvangen. Achtergronden en de ringen zijn ieder 5 punten per stuk. Deze laatste reeks is nog beschikbaar tot en met 18 januari. Daarna zal de laatste reeks de serie afsluiten.