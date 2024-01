Ubisoft gebruikt AI-stem in Prince of Persia: The Lost Crown

Een oprechte fout of met opzet?

Binnenkort komt Prince of Persia: The Lost Crown uit voor de Switch, en dat bekent dat reviewers al volledig in de game zijn gedoken. Velen ontdekten hetzelfde frappante detail: een van de personages lijkt ingesproken te zijn door AI. Hoe zit dat precies?

Het gaat om het personage Kalux, en diens stem vertoont volgens diverse reviewers opvallende gelijkenissen met de stem van een online text-to-speech-programma waar veel contentcreators gebruik van maken. Dit vermoeden werd bevestigd in de eindcredits van de game: Kalux heeft geen eigen stemacteur en is dus niet door een mens ingesproken. Gaat het dan om een fout, of is dit met opzet gedaan?

Na deze ontdekking heeft IGN contact opgenomen met Ubisoft en om een uitleg gevraagd. Een vertegenwoordiger van het gamebedrijf heeft daarop bevestigd dat het inderdaad om een fout gaat. Tijdens het ontwikkelingsproces gebruiken developers soms placeholders voor de stemmen in afwachting van de ingesproken tekst. Een van die placeholders is text-to-speech. Ook bevestigt Ubisoft dat de AI-tekst bij een aankomende patch vervangen zal worden door de tekst van de stemacteur. Het gaat om slechts 8 zinnetjes, maar tot de patch wordt uitgerold, zullen spelers het nog even met een computerstem moeten stellen. Naar verwachting komt deze patch eind januari of in februari.

IGN heeft de stem van Kalux opgenomen en dezelfde tekst door de text-to-speech-tool gehaald om de stemmen te vergelijken. Inderdaad: ze klinken vrijwel identiek. Beluister het zelf.

In ieder geval lijkt Ubisoft de situatie binnenkort recht te zetten, maar apart is het wel. Wat denk jij, was het een oprechte fout of was het wellicht een test om het gebruik van AI-stemmen in games uit te proberen? Laat het ons weten in de comments.

Ook wij hebben de nieuwe Prince of Persia-game gereviewd. Bekijk hier wat we ervan vonden.