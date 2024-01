Devil Inside Us: Roots of Evil is later deze maand speelbaar op de Nintendo Switch

In dit horrorspel kruip je in de huid van een priester!

Misschien heb je wel eens van het horrorspel Devil Inside Us: Roots of Evil gehoord en dat zou best kunnen. Deze game is namelijk al sinds oktober 2021 te spelen via Steam. Gisteravond werd ook eindelijk de releasedatum van de Switch-versie bekendgemaakt. Daardoor weten we nu dat deze titel over een paar weekjes op 25 januari te spelen gaat zijn. Het spel gaat voor €14,99 over de digitale toonbank en om deze game te downloaden heb je 3,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Devil Inside Us: Roots of Evil kruip je in de huid van de 74-jarige Aughust Heylel. Deze priester gaat na 30 jaar eindelijk op onderzoek uit naar een huis met paranormale activiteiten. Op die manier hoopt hij namelijk een familie die daar woont te helpen. Echter lijken de problemen groter dan Aughust in eerste instantie had verwacht. Gaat het jou lukken om dit mysterie op te lossen?

Ben je benieuwd geworden naar Devil Inside Us: Roots of Evil? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer! (Als je durft)