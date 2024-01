Nieuw record voor Nintendo Switch: meeste releases in een jaar ooit

Meer dan 2.300 titels kwamen naar de console in 2023.

De Nintendo Switch begint nu toch écht wel richting het einde van haar levenscyclus te gaan, maar dat neemt niet weg dat er nog ontzettend veel games voor de hybride console verschijnen. Sterker nog, in 2023 zijn er dusdanig veel games voor de console verschenen dat deze een nieuw record heeft weten te bereiken. Maar liefst 2.360 titels verschenen er het afgelopen jaar voor de Nintendo Switch. Dit is het hoogste aantal releases in een jaar voor een console ooit bereikt.

Kijken we naar alle platforms in totaal, dus niet alleen naar consoles, dan zijn op Steam het meest aantal games verschenen in 2023. In totaal verschenen er meer dan 14 duizend games op dat platform. Kijk je puur naar consoles, dan heeft de Nintendo Switch afgelopen jaar dus een absoluut record neergezet.

Zoals gezegd nadert de Switch het einde van haar levenscyclus. Er gaan momenteel dan ook volop geruchten rond over de releasedatum en specificaties van de mogelijke opvolger.