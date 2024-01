Pokémon Horizons: De serie is vanaf 7 maart te bekijken op Netflix

Ga jij in maart samen met Liko en Roy op avontuur?

Het wachten voor Pokémon-fans op Pokémon Horizons: De serie is dan eindelijk bijna voorbij. Vanaf donderdag 7 maart is deze serie namelijk te streamen op het welbekende Netflix. Om dit alvast te vieren heeft het officiële YouTube-kanaal van Pokémon een officiële trailer online gezet. Deze is, zowel in het Nederlands als Engels, onderaan dit artikel te bekijken.

In Pokémon Horizons: De serie staat er weer een gloednieuw avontuur op je te wachten. In de verschillende afleveringen volg je de tochten van Liko en Roy door verschillende regio’s waar ze onder andere schattige Pokémon ontdekken. Daarbij worden er in deze serie ook nog eens meerdere geheimen van de Pokémon-wereld onthuld. Dat wil je zien toch?

Ben jij van plan deze serie te bekijken zodra deze op Netflix staat? Laat het ons dan vooral weten door een reactie achter te laten!