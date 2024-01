[DN’s Five] Mario door de jaren heen

Welke Mario vind jij het mooist?

Sinds de Nintendo Entertainment System (NES), is Mario er qua uiterlijk wel flink op vooruit gegaan. Kijk maar eens naar onderstaande top 5.

Mario op de NES

Hier lijkt Mario eigenlijk nog niet echt op de Mario zoals we die nu kennen. Het is geen driedimensionaal personage en de uiterlijke kenmerken zijn nog wat vaag. Toch zijn de geluiden en bewegingen die we horen en zien al wel kenmerkend voor de huidige Mario.

Mario op de SNES

Zoals je ziet lijkt Mario hier al een beetje op Mario. Je ziet al veel meer detail in vergelijking met NES-versie. De geluiden blijven vrijwel identiek, alleen de muziek eromheen dan weer totaal niet. Helaas bleef Mario hier nog steeds alleen in 2D.

Mario op de Nintendo 64

Deze console bracht zoveel vernieuwing. Alleen al Mario in 3D, gaf mij het zetje om volledig fan te worden van Nintendo. En ja, deze Mario wordt op het internet nogal vaak belachelijk gemaakt om zijn gekke vormen. Toch legt deze versie de basis voor alle Mario-games die nog komen gaan. Overigens was er nog meer discussie over het uiterlijk van Bowser op deze console. Dat bewaren we wel voor een andere keer.

Mario op de Nintendo GameCube

Vanaf de Nintendo GameCube zien we Mario zoals we hem eigenlijk vandaag de dag nog steeds kennen. Alle uiterlijke kenmerken zijn al aanwezig. Dit komt natuurlijk ook door de sprong in technische mogelijkheden. Het is echter toch gaaf om de transitie te zien van een 2D-Mario naar deze Super Mario Sunshine-Mario. Overigens is dit nog steeds één van mijn favoriete Mario-games allertijden. Ik wacht nog steeds op een waardige remake of vervolg…

Mario op de Nintendo Wii

Tsja, Nintendo bracht orkestrale muziek naar een Mario-game. Dat was voor mij al een hele grote reden om Super Mario Galaxy in mijn top 3 te zetten. Daarnaast kreeg Mario zelf ook weer een flinke upgrade. Niet meer zo extreem als de verschillen tussen de vorige consoles, maar toch noemenswaardig. Bekijk zelf maar eens het verschil tussen de Nintendo GameCube en de Nintendo Wii. Welke Mario vind jij mooier?

Volgende week nemen we de andere consoles (en handhelds) onder de loep. Welke Mario is jou favoriet? De laatste tijd zien we op de Nintendo Switch bijvoorbeeld veel verschillende Mario’s.