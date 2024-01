De beste muziek uit Super Mario RPG!

Ben jij al flink aan de slag (geweest) met Super Mario RPG? Nintendo heeft voor ons wat heerlijke muziek uit de game.

Een compilatie om van te smullen

De laatste tijd deelt het YouTubekanaal van Nintendo Nederland vaker muzikale videos. Daar word ik persoonlijk erg blij van. Helemaal omdat de muziek uit deze game ook weer erg goed is. Ervaren Mario-gamers zullen vast en zeker wel wat melodieën herkennen uit eerdere games. Toch lukt het Nintendo steeds om er een originele draai aan te geven, zoals ze ook gedaan hebben in Super Mario Bros. Wonder.

Tijd om te gaan genieten van de heerlijke klanken uit Super Mario RPG. De game is exclusief te spelen op de Nintendo Switch. Heb jij hem al uitgespeeld of ga je er in de toekomst nog aan beginnen?