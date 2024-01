Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar 5,1 GB aan vrije opslagruimte nodig!

Net zoals elke week verschijnen er ook in de 3de week van januari weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, DreadOut 2, maar liefst 5,1 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Easy Dice for RPG/Tabletop, maar 53 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

DreadOut 2 – 5.1GB

Hitman: Blood Money – Reprisal – 4.4GB

Detective – Stella Porta Case – 3.8GB

Devil Inside Us: Roots of Evil – 3.6GB

Ultimate Racing 2D 2 – 2.5GB

Boaty Tanks 2 – 2.5GB

The Pedestrian – 2.2GB

Lil’ Guardsman – 952MB

Oops, I Said Yes?! – 919MB

Kobolok – 760MB

Hidden Through Time 2: Myths & Magic – 670MB

Alisa Developer’s Cut – 667MB

Ceiba – 557MB

Super Sean 007 – 478MB

Fastest Finger First! 3 Hint Quiz – 404MB

Udo – 311MB

Knights of Grayfang – 269MB

Jett Rider – 250MB

Rescue Dropkick on My Devil – 233MB

Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS – 191MB

Dungeonoid 2 Awakening – 155MB

Fairytale Theatre: Momotaro’s Adventure – 90MB

Turret Rampage – 75MB

Saga of the Moon Priestess – 73MB

Froggie: A Retro Platformer – 58MB

Witch Rise – 55MB

Easy Dice for RPG/Tabletop – 53MB

