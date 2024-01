Pokémon Special Event keert terug naar Utrecht en zo ben jij er bij/doe je mee

Pokémon komt terug naar Utrecht met het Pokémon Special Event Utrecht 2024. Wil jij er bij zijn? Lees dan snel verder.

Vorig jaar in maart werd er voor het eerst in Nederland een groot toernooi voor Pokémon georganiseerd. Het Pokémon Special Event was één van de wereldwijde plekken waar spelers punten konden verdienen om aanwezig te mogen zijn bij de World Championships. Dat bleek een groot genoeg succes te zijn voor een vervolg. Het weekend van 2 en 3 maart zal de jaarbeurs weer in het teken staan van vele Pokémon-activiteiten.

Zo zullen er weer drie toernooien zijn in de verschillende game types. Zo zullen Pokémon TCG, Pokémon Scarlet & Violet en Pokémon Go aanwezig zijn. Helaas is er geen mogelijkheid voor Pokémon Unite. Net als vorig jaar kun je je aanmelden als deelnemer of als toeschouwer. Beide aanmeldingen zijn via deze site mogelijk.

Wat er verder mogelijk gaat zijn is nog niet bekend, maar vorig jaar was het naast de toernooien bekijken of er aan deel te nemen mogelijk om deel te nemen aan verschillende side-events of om kaarten te kopen bij een kaartwinkel die er met een stand stond.