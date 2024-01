[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 3

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

Prince of Persia: The Lost Crown

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 18 januari 2024

De Prince of Persia franchise is terug, en hoe! Duik in een spannend avontuur in deze platformer vol actie, die zich afspeelt in een mythologische Perzische wereld waar jij de grenzen tussen tijd en ruimte kunt manupileren. Jij speelt Sargon, een een lid van een groep helden die zichzelf Immortals noemen. De kroonprins wordt ntvoert en samen met andere Immortal reis je af naar de heilige Mount Oaf om de prins te redden. Het is alleen al snel duidelijk dat er hier meer aan de hand is. Gebruik je tijdkrachten, vechtmoves en platformvaardigheden om dodelijke combo’s uit te voeren. Ga het gevecht aan met door tijd verwrongen vijanden en mythologische wezens en groei uit tot een talentvolle zwaardvechter. Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? De review kun je hier lezen.

The Pedestrian

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79 – 18 januari 2024

The Pedestrian is een uniek 2.5D-puzzel platformspel, die ooit het levenslicht zag dankzij Kickstarter. In deze game speel je “The Pedestrian” die de wereld niet ervaart zoals wij dat doen. Dit personage is namelijk het icoontje van een voetganger, en kan zich dan ook alleen verplaatsen door middel van verkeersborden. Je speelt dus door verkeersborden en andere signaalborden te verplaatsen en aan elkaar te verbinden. Een prachtig tekstloos avontuur staat je te wachten!

Another Code Recollection

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 19 januari 2024

De originele Another Code zag in 2005 het levenslicht op de Nintendo DS. De game werd goed ontvangen, en een vervolg verscheen in 2009 op de Wii. Deze twee games hebben nu beide een remake gekregen: de Another Code Recollection. Beide games zijn point-and-click-avonturenspellen waarbij je door de game te doorlopen steeds meer te weten komt over het verhaal en de mysteries. De games hebben voor de Switch een flinke upgrade gekregen: niet alleen zijn er compleet nieuwe visuals, maar ook voice acting is toegevoegd. Ook kun je nieuwe puzzels en muziek verwachten, en zijn er extra hint en navigatie systemen toegevoegd. Dit om nieuwe spelers te helpen wegwijs te worden in het genre.

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 januari:

15 januari: Prince of Persia: The Lost Crow – Deluxe Edition

15 januari: Farm Knight Adventures

15 januari: Legend of Grimrock

17 januari: Nephenthesys

18 januari: Knights of Grayfang

18 januari: Found it!

18 januari: Reef Escape

18 januari: Turnip Boy Robs a Bank

18 januari: Super Sean 007

18 januari: Colorful Adventure

18 januari: Chess Grandmaster Royal Bundle

18 januari: Fairytale Theatre -Momotaro’s Adventure-

18 januari: Vigour

18 januari: Dreadout

18 januari: Choo Choo Charles

18 januari: Tenement

18 januari: Room of Depression

18 januari: Detective – Stella Porta Case

18 januari: Easy Dice for RPG/Tabletop

18 januari: Shalnor Legends Double Bundle

19 januari: Car Racing Highway Driving Simulator

19 januari: Classic Games Collection Vol.2. – Holiday Edition

19 januari: S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Prime Edition

19 januari: Knights and Guns – Platinum Edition

19 januari: Witch Rise

19 januari: The Cub

19 januari: Tennis Simulator 2024

19 januari: Death Motel

