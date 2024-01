The Transylvania Adventure of Simon Quest aangekondigd

En ja hoor, hij komt naar de Switch.

Dit weekend heeft Retroware hun nieuwe game aangekondigd: The Transylvania Adventure of Simon Quest. Het is al bevestigd dat de titel een Switch-release zal krijgen, en naar verwachting zal hij ergens in 2025 uitkomen. Wel nog even wachten dus.

Het gaat om een side-scrolling platformer in 8-bit-stijl, die je misschien aan een andere game doet denken. De Konami-game Castlevania 2: Simon’s Quest, wellicht? Deze nieuwe titel wordt dan ook beschreven als een eerbetoon/parodie. Je speelt als de vampierjager Simon, met als missie om Dracula te verslaan. Al snel kom je er echter achter dat je rivaal Stan Helsing je voor is geweest. Dat laat je natuurlijk niet op je zitten. Er zit dus maar één ding op: de oude graaf weer tot leven wekken en hem zelf een kopje kleiner maken.

In de game baan jij je een weg door Wallachia in Transylvanië om je missie te voltooien. Je verkent de overworld en verschillende mansions, maar hoe je dat doet, is helemaal aan jou. Routes zijn namelijk niet zo lineair als ze misschien lijken. Ga op zoek naar andere paden of zet de hele game op zijn kop en ga als eerste naar de latere mansions. Volgens de ontwikkelaar zou je dat wellicht een ander einde kunnen opleveren.

Voor wat afwisseling in gameplay heeft The Transylvania Adventure of Simon Quest een ingebouwde randomizer die elke playthrough interessant houdt. Daarnaast speel je diverse minigames als je het constante gevaar even zat bent.

Er is nog niets bekend over een fysieke release, dus naar verwachting zal de game alleen worden uitgebracht in de eShop. Bekijk hieronder alvast de eerste trailer: