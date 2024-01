Team Mezelf wint FrostyFest in Splatoon 3

Lees hier de volledige uitslag!

Afgelopen weekend vond er een speciaal Splatfest plaats. Het gaat natuurlijk over FrostyFest; het Splatfest in winterse sferen. De vraag die centraal stond luidt: “Met wie breng je graag de feestdagen door? Met vrienden, familie of met jezelf?” De Splatoon 3-spelers hebben gesproken en de winnaar is geworden: Team Mezelf!

De volledige uitslag

Vannacht hebben Haya, Muriël en Ray onthuld wie nou toch de winnaar is geworden. We wisten zaterdag al dat tijdens de opwarmfase Team Mezelf de meeste Prijsschelpen binnengesleept. Nu blijkt dat Team Mezelf alle categorieën heeft gewonnen. Daarmee hebben ze dus het maximale aantal van 57 punten behaald.

Vergeet zeker niet Splatoon 3 op te starten en je superzeeslakken in ontvangst te nemen!

Prijsschelpen

Vrienden 31,19%

Familie 31,52%

Mezelf 37,29% 7p

Stemmen

Vrienden 32,44%

Familie 25,27%

Mezelf 42,29% 8p

Open

Vrienden 34,18%

Familie 31,36%

Mezelf 34,46% 12p

Pro

Vrienden 34,11%

Familie 30,84%

Mezelf 35,05% 12p

Driekleurengevecht

Vrienden 31,83%

Familie 32,41%

Mezelf 35,76% 18p

Puntentotaal

Vrienden 0p

Familie 0p

Mezelf 57p

Voor welk team heb jij gestreden? Laat het ons weten in de reacties!