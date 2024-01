Fate/Samurai Remnant krijgt alsnog demo

Probeer de game nu gratis uit!

Koei Tecmo Games en Type-Moon hebben de game Fate Samurai Remnant afgelopen jaar naar de Nintendo Switch gebracht. De game is een uitstekende actie-RPG, dat bleek uit onze eerdere review die Alice je in 2023 voorschotelde. De combat is diepgaand en bestaat uit vele mechanieken, waardoor je steeds wat nieuws ontdekt. Twijfel jij al een tijdje om de game aan te schaffen of ben je eigenlijk best wel benieuwd naar deze titel? Dan heb je vanaf nu de mogelijkheid om de game uit te proberen.

Fate/Samurai Remnant heeft nu namelijk een demo gekregen in de Nintendo Switch eShop, welke per direct te downloaden is. In de demo kun je het begin van de game alvast spelen. Koop je de game daarna zelf ook? Dan is jouw voortgang over te zetten naar de volledige game. Ga jij de game een kans geven? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!