nDay is een agenda-applicatie die nu beschikbaar is voor de Nintendo Switch

Lees hier onder andere de prijs en functies van de app!

Kun jij je nog herinneren dat uitgever Sabec in 2021 een rekenmachine-app naar Nintendo’s hybride console bracht? Het kan in ieder geval nog nét een beetje bijzonderder, want uitgever RedDeer.Games komt nu naast een klok en een ander besturingssysteem ook met applicatie die dient als agenda. nDay gaat zonder korting voor een bedrag van €16,99 over de digitale toonbank, al kost de agenda je momenteel €1,99.

nDay is een applicatie voor jouw Nintendo Switch, welke ervoor zorgt dat jij geen één afspraak meer zult vergeten. Het is zoals hierboven benoemd namelijk een agenda-app! Net zoals in elke agenda kun je ook in nDay een jaar, maand, dag of het exacte uur kiezen om hier vervolgens een notitie te maken met wat je op dat moment moet doen. Verder biedt nDay een eenvoudige en duidelijk interface. Zo kun je onder andere kiezen of je een 12- of 24-uurs klok wilt gebruiken en kun je de agenda met verschillende kleuren naar wens aanpassen. Niet meer en niet minder.

Mijn mening laat ik even voor wat het is, maar wat vind jij ervan dat je nu een agenda kunt gebruiken via nDay op jouw Nintendo Switch? Laat het ons vooral weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!