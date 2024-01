New Year-update voor Fashion Dreamer verschijnt vandaag op de Nintendo Switch

Een gelukkig nieuwjaar aan alle spelers van Fashion Dreamer!

Begin november verscheen Fashion Dreamer op Nintendo’s hybride console. Niet heel veel later, op 5 december, verscheen de eerste grote Winter-update al voor het spel. Inmiddels is het tijd voor alweer de tweede update, want later vandaag kunnen Switch-bezitters aan de slag met de New Year-update van Fashion Dreamer. Net zoals de vorige update zal ook deze tweede update weer aardig wat content met zich meebrengen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een nieuw kapsel, een andere oogkleur en een extra houding.

Echter is dat nog niet alles, want de New Year-update brengt ook nog eens een aantal nieuwe patronen, zes fotolijsten en vier voorwerpen voor de showroom met zich mee. Verder kun je nu ook het geluid van de game naar eigen smaak instellen, kun je meer spullen opslaan in je inventaris en zijn er ook nog eens vele dingen achter de schermen verbeterd.

Een Engelstalige trailer is momenteel nog niet beschikbaar, maar gelukkig kunnen we al wel genieten van de beelden uit onderstaande video.

Ga jij als fan van Fashion Dreamer deze nieuwe update vandaag uitproberen? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!