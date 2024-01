Nieuwe trailer Mario vs. Donkey Kong!

Wat speelt er?!

Fans die zitten te wachten op Mario vs. Donkey Kong voor de Nintendo Switch worden verwend. Zo kregen we 5 dagen geleden een gloednieuwe gameplay-trailer voorgeschoteld, maar nu is het weer feest. Dit keer gaat het om de intro-animatie, getiteld “Wat speelt er?”.

In de trailer is te zien hoe Donkey Kong tv kijkt en daar door een reclame overgehaald wordt om ALLE Mini-Mario-speeltjes te kopen. Maar als Donkey Kong bij de winkel aankomt, staat hem een nare verrassing te wachten.

Als alle Mini-Mario’s uitverkocht zijn, weet Donkey Kong wel een andere manier te vinden om ze in handen te krijgen! Spoor ze allemaal op in Mario vs. Donkey Kong, vanaf 16 februari verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Nintendo Nederland

Ga jij deze rijke remake in huis halen? Laat het weten in de comments!