Nintendo doneert geld voor slachtoffers aardbeving in Japan

Een bedag van 50 miljoen Yen.

Japan is vandaag al voor de tweede keer getroffen door een aardbeving. Op Nieuwjaarsdag werd Japan namelijk ook al getroffen door een aardbeving met toen een kracht van 7 op de Japanse schaal. De beving vond toen plaats in de prefectuur Ishikawa, waar ook het schiereiland Noto ligt. Inmiddels is het dodental al naar ruim boven de 200 opgelopen en is er veel schade aangericht. Nintendo doneert 50 miljoen yen aan het Japanse Rode Kruis om de slachtoffers van deze aardbeving bij te staan. Dat liet het bedrijf via X weten. Ook zal Nintendo gratis reparatieservice bieden voor hun producten op verzoek van mensen in gebieden die vallen onder de Disaster Relief Act na de aardbeving voor een periode van zes maanden.

Wanneer we de 50 miljoen Yen omrekenen op basis van de huidige wisselkoers komt de donatie van Nintendo neer op zo’n 300.000 euro. Eerder deed ook The Pokémon Company al een donatie van 50 miljoen yen en ook andere Japanse (game)bedrijven boden al steun aan.