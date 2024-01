Pokémon Scarlet en Violet geeft een Rotom Phonecase via Mystery Gift

Een nieuwe Mystery Gift geeft je een nieuwe hoes voor je telefoon.

Er is een nieuwe mystery gift begonnen in Pokémon Scarlet en Violet. Door deze mystery gift te ontvangen kun je een Rotom Phonecase ontvangen met paarse en zwarte tinten. Op de cover zijn silhouetten te zien van de Loyal Three. Naast deze cover kun je ook net als andere Rotom Phone Covers je menu aanpassen naar het design wat bij de case past. Zoals onderstaand voorbeeld.

Mocht dit nog niet mogelijk zijn voor jou, praat dan met de man op de locatie van onderstaande afbeelding. Hij zal de functie ontgrendelen voor je. Dit is dus wel alleen voor eigenaren van de DLC aangezien dit in Kitakami is.

Hoe ontvang je de case?