Teams Mode voor Golf With Your Friends nu te spelen

Welk team scoort de meeste holes-in-one?

Iemand zin in een potje golf met een flinke dosis chaos? De Switch-versie van de populaire golfgame Golf With Your Friends heeft zojuist een grote update gekregen. Vanaf nu is het mogelijk om de gloednieuwe Teams Mode te spelen op je Nintendo-console. Vorige maand kwam de update uit voor de overige platforms, en nu is de Switch aan de beurt.

De naam zegt het al: jij en je vrienden nemen het in teams tegen elkaar op. Kies een van de 12 beschikbare teams – die elk een specifieke locatie uit de game vertegenwoordigen – en probeer zoveel mogelijk punten te scoren met je teamgenoten. Natuurlijk zijn er verschillende opties mogelijk voor het al dan niet tegen elkaar botsen van de golfballen (voor wat hoognodige sabotage van de tegenstanders, bijvoorbeeld) en voor de manier waarop de scores worden geteld. De grootte van de teams maakt overigens ook niks uit. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Wat nog meer? De Teams Mode is te combineren met de andere gamemodi en is beschikbaar voor elke golfbaan. Ook werkt het zowel online als offline, dus je kunt ook gezellig met elkaar in de woonkamer een potje spelen. Er gaat weinig boven couch co-op, toch? De patch notes laten ons daarnaast weten dat je dankzij een realtime feed precies ziet wie de bal al in de hole heeft gekregen en hoe je team er dus voorstaat. Een fijne ontwikkeling is bovendien dat je niet langer de controller hoeft door te geven als je offline speelt. De Teams Mode ondersteunt namelijk tot 4 controllers.

Zo te zien zijn er ook genoeg nieuwe mogelijkheden om je golfbal te customizen. Golf With Your Friends zou Golf With Your Friends niet zijn zonder een uitgebreide selectie nieuwe cosmetics. Allemaal in het teken van de verschillende teams, uiteraard. Je dost je golfbal dus uit met de teammascotte-hoed van de Nimble Gnomes of een sticker van de Crossbone Caddies.

Bekijk hieronder een korte trailer waarin de nieuwe Teams Mode wordt aangekondigd: