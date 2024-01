Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition komt naar de Switch

Maak het luchtruim onveilig en neem de vijand in het vizier.

Stap in de cockpit van je favoriete gevechtsvliegtuig, want Ace Combat 7: Skies Unknown krijgt een release voor de Switch. Vandaag heeft Bandai Namco aangekondigd dat de combat flight sim op 11 juli 2024 zal worden uitgebracht voor de Nintendo-console. Het gaat echter niet zomaar om een release. Nee, het gaat om een speciale Deluxe Edition. Je weet wat dat betekent: extra content!

In Ace Combat 7 ontpop jij je tot een Ace-gevechtspiloot die het gevaarlijke luchtruim patrouilleert. Het is oorlog tussen twee fictieve landen, en dat betekent dat jouw skills onmisbaar zijn. Stort je in allerlei luchtgevechten met verschillende geavanceerde militaire vliegtuigen en zorg ervoor dat jij als de winnaar uit de strijd komt. De game is oorspronkelijk uitgekomen in 2019, en maakt nu dan eindelijk de sprong naar de Switch. Nu kunnen ook Nintendo-spelers hun pilotendromen waarmaken.

Dat is de game in een notendop, maar de Deluxe Edition biedt natuurlijk meer. Extra DLC bijvoorbeeld, zoals extra missies, een nieuw vliegtuig, verschillende skins, en een speciale Music Player-modus. Er is ook nog DLC die niet inbegrepen is, maar die zal later apart te koop zijn. Multiplayer zal uiteraard ook niet ontbreken, met gevechten tussen minimaal 2 en maximaal 8 spelers.

We moeten helaas nog even wachten tot juli. In de tussentijd vind je meer informatie over de game op de website van Bandai Namco.