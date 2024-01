Bandle Tale: A League of Legends Story krijgt een releasedatum

Speel als jouw eigen Yordle!

Afgelopen september werd Bandle Tale: A League of Legends Story aangekondigd voor de Nintendo Switch. Daarbij werd vermeld dat de game in 2024 uit zou komen. Inmiddels weten we dat de releasedatum al vrij snel gaat zijn. De game komt namelijk op 21 februari 2024 uit. Een nieuwe trailer kan je hieronder bekijken.

Bandle Tale: A League of Legends Story is een crafting RPG en vooral geschikt voor fans van “cozy games”. Het speelt zich af in Bandle City. In deze stad kan alles met magie, en dus ook alles misgaan. Je speelt als een Yordle en moet de magie terug brengen. Zo kan je ook de stad verbeteren, andere inwoners helpen en een hoop bouwen.

