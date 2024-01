Golden Sun en Golden Sun: The Lost Age zijn nu speelbaar via NSO+

De RPG's zijn ook nog eens in verschillende talen beschikbaar!

Vorige week maakte Nintendo bekend dat Golden Sun en Golden Sun: The Lost Age naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket gingen komen. Inmiddels zijn beide RPG’s te spelen via de Game Boy Advance-applicatie op jouw Switch in verschillende talen. Uiteraard is de Engelstalige versie aanwezig, maar de games zijn ook te bewonderen in het Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Om te vieren dat we opnieuw met de Golden Sun-spellen aan de slag kunnen gaan, heeft Nintendo een trailer vrijgegeven. Hierin zijn de titels in volle glorie te zien en maken we onder andere ook nog eens kennis met het verhaal.

Heb jij ooit één van de drie Golden Sun-spellen gespeeld en kijk je er nu naar uit om aan de slag te gaan met deze games? Laat het ons dan vooral weten door een reactie achter te laten.