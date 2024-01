Nieuwe, ‘filmische’ trailer van Lunar Lander Beyond

Deze geanimeerde trailer lanceert het decennia-oude concept naar onze eeuw (en daar voorbij!)

De inspiratie voor aankomende ruimtegame Lunar Lander Beyond is al ruim 40 jaar oud. In het oorspronkelijke spel, getiteld Lunar Lander, moest je proberen een ruimteschip veilig te laten landen op verraderlijke planeten. Maar in deze nieuwste trailer is niets meer terug te zien van de ouderwetse speelhal-game van Atari. In plaats daarvan probeert deze animatie je een gevoel te geven bij het verhaal van het spel.

Met ruimtebeelden, voice comms en futuristische muziek brengt deze geanimeerde trailer het narratief van Lunar Lander Beyond aan de kijkers over. Het wordt overduidelijk meer dan enkel de (inmiddels simpele) gameplay van het origineel. Maar vergeet niet dat deze beelden bedoeld zijn om je enthousiasme aan te wakkeren voor het spel: ze zijn grotendeels niet representatief voor de game. Zie je toch liever daadwerkelijke gameplay? Dan geeft deze trailer een mooi overzicht (en beelden van de oude game!).

Hoewel de game al enige tijd op ‘Coming soon’ staat, kunnen we Lunar Lander Beyond volgens de geruchten in het tweede kwartaal van dit jaar verwachten. Kijk jij uit naar deze klassieker in een nieuw jasje, of nou ja, geheel nieuwe outfit eigenlijk? Laat het ons weten in de comments!