Nieuwe, gratis Cult of the Lamb-update is live!

En door deze nieuwe trailer weet je precies wat 'Sins of the Flesh' voor ons in petto heeft.

In Cult of the Lamb speel je als, jawel, een lammetje dat een cult begint. En als je dan toch bezig bent, kun je meteen de tirannie van het oude geloof omver werpen. Want iedereen kan veel beter naar jou luisteren. Toch? Eerder gooide deze game al hoge ogen in onze review, en in oktober was het spel ook al speelbaar via Nintendo Switch online’s ‘Games Op Proef’. Het is dan ook niet vreemd dat er werd uitgekeken naar de gratis update ‘Sins of the Flesh’. En deze is nu eindelijk live! Voor een voorproefje kun je alvast de nieuwste trailer bekijken.

In Cult of the Lamb ben je een cultleider. Dat gaat niet zo makkelijk als je wellicht had gehoopt, want je volgelingen hebben eten, onderdak en vertrouwen in jouw leiderschap nodig. Dat gaat niet vanzelf! Wanneer je niet bezig bent met het in goede banen leiden van je sekte, kun je op avontuur. De game is namelijk ook een roguelike dungeoncrawler, waarbij je je in gevaarlijke gebieden begeeft met als doel de bischoppen van het oude geloof om zeep te helpen.

De nieuwe update is de grootste tot nu toe. Je kunt uiteraard de patch notes lezen, maar als je wat visueler bent ingesteld kun je ze hieronder ook in actie zien! Een verlengde questline, zondes als betaalmiddel, volgelingen die zich nu voort kunnen planten, een drumcirkel minigame … Voor een gratis update heeft Sins of the Flesh groots uitgepakt! Heb jij het al gespeeld? Laat het ons weten in de comments.