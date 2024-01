Probeer Eastward gratis met Games Op Proef

Van 18 januari tot 24 januari!

Eens in de zoveel tijd biedt Nintendo een gratis game aan via Games Op Proef. Games Op Proef is beschikbaar voor iedereen die een Nintendo Switch Online-abonnement heeft. Vorig maand was de game die leden een week lang gratis konden spelen Suika Game. Vanaf morgen start er weer een nieuwe Games Op Proef-periode en die staat in het teken van Eastward. Van 18 januari om 15:00 uur tot 24 januari om 23:59 kan de game dan gratis gespeeld worden.

Iedereen die in die periode de game start zal tevens 100 platina punten ontvangen. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden voor afbeeldingsstukjes. Mocht je benieuwd zijn wat Eastward voor game is, lees dan onze review en vergeet zeker de game niet te proberen.