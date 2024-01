Project Downfall verschijnt op 2 februari

Een cyberpunk shooter met een retrostijltje!

Vorig jaar werd Project Downfall aangekondigd, maar ontving het nog geen releasedatum. Inmiddels is het 2024 en weten we meer. Middels een nieuwe trailer is onthuld dat de game op 2 februari verschijnt. De game is vanaf die datum te koop voor de Nintendo Switch. De trailer is hieronder te bekijken.

Project Downfall is een cyberpunk shooter met een retrostijl. In de stad Crimson Tide ligt de macht bij bedrijven en worden de mensen in toom gehouden door ongezonde medicijnen. Je speelt als een onervaren medewerker van één van de grote bedrijven. Om terug te gevend aan de stad ga je in de nacht op pad als zelf vastgestelde “superheld” om de stad te zuiveren van alle bedreigingen. Zonder de mogelijkheid om je health aan te vullen en met een sanity system blijft die non-lineaire spel je constant verrassen.