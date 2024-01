Fysieke 3DS-editie van Shantae and the Pirate’s Curse komt uit!

De verkoop start op donderdag 26 januari om 4 uur.

Het is inmiddels net 2024 en het 3DS-tijdperk lijkt een verre droom. Al in 2020 stopte Nintendo met de productie van de dubbelschermige handheld, in 2023 is de 3DS eShop uit de lucht gehaald en online functionaliteiten zullen waarschijnlijk dit jaar stoppen. Maar daar laten ontwikkelaar WayForward en uitgever Limited Run Games zich niet door tegenhouden. Daarom brengen zij deze maand weer een gelimiteerde, fysieke 3DS-versie uit van Shantae and the Pirate’s Curse! En uiteraard bieden ze daarnaast ook een collector’s edition aan.

Deze derde game uit de Shantae-serie is net als diens voorgangers een action-adventure platformer. Dit verhaal gaat verder waar deel twee, Shantae: Risky’s Revenge, eindigde. Daar verloor Shantae, die voor de helft een geest is (ja, zo eentje uit een lamp), haar magische krachten. Gelukkig vormt dat geen probleem: met de piratenwapens en andere voorwerpen die ze vindt, weet ze zich ook prima te redden. Kan jij je magische krachten terugkrijgen en tegelijkertijd de piratenvloek op Sequin Island opheffen?

De gelimiteerde 3DS-versie en de collector’s edition kan je vanaf 26 januari om 4 uur kopen op de website van Limited Run Games. Hieronder vind je de trailer. Zit jij 26 januari klaar met je muis op de bestelknop? Laat het ons weten in de comments!