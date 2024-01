AYANEO brengt pc uit gebaseerd op de NES

Now you’re playing with… Ryzen?

We kennen het Chinese AYANEO vooral als fabrikant van handhelp-pc’s die zich richten op gamers. Maar na een mini-pc die gebaseerd was op een oude Macintosh-computer, heeft het bedrijf nu hun nieuwste mini-pc aangekondigd. En Nintendo-fans zullen het design goed herkennen:

De AM02, zoals de kleine pc wordt genoemd, dankt zijn ontwerp aan de NES. Maar de pc is wel een stuk krachtiger. Zo draait hij op een AMD Ryzen 7840HS-processor. Een CPU met 8 rekenkernen die geklokt zijn op een snelheid van 3.8 GHz. Gezien de stevige koeling die AYANEO in deze pc heeft gestopt, is het niet ondenkbaar dat de turbo van 5.1 GHz ook behaald kan worden. In combinatie met de Radeon-graphics die deze processor kan tonen, is het een interessante pc voor (retro-)gamers.

Hoewel het design niet één-op-één gekopieerd is (zo had de NES uiteraard geen ingebouwd touchscreen), steekt AYANEO hun inspiratiebron niet onder stoelen of banken:

Mocht jij dus nog op zoek zijn naar een kleine pc en ben jij een Nintendo-fan, dan heb je hier misschien een leuke optie. De AYANEO AM02 is vanaf volgende maand verkrijgbaar vanaf $499 (ex. btw) voor de variant zonder opslag en RAM. Die moet je er zelf nog in klikken. Er zijn ook varianten beschikbaar waar je wel al direct mee aan de slag kunt. Dan heb je in ieder geval een gepaste pc voor het NES-toetsenbord dat 8bitdo een paar maanden geleden uit heeft gebracht.

