De Donkey Kong-achtbaan springt “echt” van rails naar rails

This trip is bananas. B-A-N-A-N-A-S!

Weet je nog die Donkey Kong-achtbaan die is aangekondigd voor Super Nintendo World? Die ene die lijkt op een mijnenkar-level uit Donkey Kong Country? Die sprongen die in de game zitten, doe je dus na in de achtbaan! En attractiepark-kanaal CoasterTalk heeft door middel van de patenten onderzocht hoe dit mogelijk is (dankjewel Gizmodo):

Uiteraard spring je niet echt van platform naar platform, maar is er een verborgen gedeelte van de kart die je veilig laat landen. Het karretje waar je inzit, is namelijk verbonden met een verborgen rails onder de grond. Hierdoor lijkt het alsof jouw rails ophoudt en je een sprong maakt, maar eigenlijk zit je nog veilig vast. We kunnen ons wel voorstellen dat het voor enge momenten kan zorgen.

Staat een trip naar Super Nintendo World nog op jouw planning? Ben je al geweest? Of wacht je op de potentiële Europese variant? Laat het weten in de comments!