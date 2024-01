Library of Ruina verschijnt deze lente

Bibliofielen opgelet, de aankondigingstrailer staat online!

Na de goed ontvangen Steam-release zo’n anderhalf jaar geleden, verschijnt Library of Runia deze lente op de Switch. Maar wat moet je verwachten van deze zelfbenoemde ‘Library Battle Simulation’? Het is natuurlijk lastig vergelijken als je de enige game in een genre bent!

In Library of Runia ben je de eigenaar van een bibliotheek. Nou zijn boeken natuurlijk een redelijk belangrijk onderdeel van een bibliotheek, dus ben je erop gebrand je collectie te vergroten. En dit doe je door … je bibliothecarissen te laten vechten tegen bezoekers, die vervolgens in boeken veranderen. Niet gastvrij, wel effectief. Deze boeken bevatten hun verhalen en zorgen er ook voor dat er nog mysteriezere bezoekers verschijnen. En dat alles met als doel om het ‘volmaakte boek’ in handen te krijgen en je collectie compleet te maken.

Deze game is een deckbuilder. Dat houdt in dat je de gevechten op basis van de speelkaarten in je hand strategisch aan moet pakken. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder!