Deze Japanse Nintendo-tune blijft in je hoofd zitten

Nintendo Japan brengt hun catchy tune ook in 2024 uit!

In Japan is er natuurlijk ook promotie vanuit Nintendo. Het officiële YouTubekanaal heeft een ware ‘hit’ te pakken.

Pyon Zuba Basha

Ondanks dat weinigen van ons de Japanse taal goed beheersen, spreekt muziek de taal van iedereen. Deze catchy tune is sinds vorig jaar een ware hit op het YouTubekanaal van Nintendo. Er zijn nu al een aantal versies verschenen, waarbij er kort beelden getoond worden van verschillende Switch-games. In de nieuwste video die gisteren is uitgekomen, zien we bijvoorbeeld beelden langskomen van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Super Mario Bros. Wonder. Daarnaast zijn, net als vorig jaar, Splatoon 3 en Animal Crossing: New Horizons ook weer van de partij. Vergelijk de onderstaande video’s maar eens. De eerste is van vorig jaar en de tweede is van gisteren.

Moet Nintendo Nederland een carnavalsversie maken? Wat zou een echte Nintendo-tune kunnen zijn?