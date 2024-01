Noobs Want to Live vandaag verschenen op de Switch

Een nieuwe Bullet Heaven voor je verzameling!

Snelle roguelike Noobs Wants to Live verscheen vandaag plotseling op de Switch. De game verscheen oorspronkelijk begin vorig jaar op Steam, waar hij zeer positief ontvangen werd. Lightning Games heeft de game nu ook naar de Switch gebracht, samen met alle eerdere uitgegeven updates. Benieuwd naar deze titel? Hieronder kun je een oudere gameplaytrailer bekijken.

Noobs Wants to Live is een game die erg veel doet denken aan Vampire Survivors. Het is dus een roguelike game met veel verschillende personages, die, als je het goed doet, binnen no-time honderden vijanden tegelijkertijd afmaken. Deze games worden ook wel Bullet Heavens genoemd, aangezien ze net zo chaotisch zijn als Bullet-Hells, maar je geen moeite hoeft te doen om ze ontwijken. In tegendeel! Je personages vallen zelf aan, en elke keer als je level up gaat krijg je een nieuwe skil. Door deze te combineren kun je indrukwekkende aanvallen maken, waarbij sommigen beter samenwerken dan anderen. Verzamel geld en gebruik dit om je skills te re-rollen om zo de beste kansen te krijgen!