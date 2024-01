The Pedestrian is vanaf nu speelbaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden van het spel!

Na een paar jaar gewacht te hebben is het vandaag eindelijk zover. The Pedestrian is namelijk nu te downloaden in de Nintendo eShop, maar dat is niet alles. Er is namelijk ook een gratis demoversie beschikbaar. Het volledige spel gaat voor een bedrag van €16,79 over de digitale toonbank, maar momenteel krijg je 25% korting op jouw aankoop. Om deze game te downloaden heb je 2,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Zoals je net kon lezen is The Pedestrian een 2.5D-puzzel-platformspel, die in het leven werd geblazen door Kickstarter. In deze game ga je als voetganger door het leven, maar je verkent de wereld niet zoals wij dat doen. Het personage verplaatst zich namelijk door middel van verkeersborden. Daarom biedt deze titel buiten mooie graphics om, ook nog eens unieke gameplay.

Ben je benieuwd geworden naar The Pedestrian? Neem dan een kijkje naar onderstaande releasetrailer of gameplaybeelden, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players.