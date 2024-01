Another Code: Recollection krijgt launchtrailer

Another Code: Recollection is vanaf nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.

Tijdens de Nintendo Direct van september vorig jaar werd Another Code: Recollection aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Vandaag is het eindelijk zo ver voor fans van de serie, want de game is vanaf nu verkrijgbaar. Uiteraard hoort daar een passende launchtrailer bij welke Nintendo ons dan ook heeft voorgeschoteld. Deze kun je hieronder bewonderen. Voor wie nog twijfelt om de collectie te halen, is er ook een demo beschikbaar.

Another Code: Recollection is een heruitgave van Another Code: Two Memories voor de DS en Another Code: Journey into Lost Memories voor de Wii. In deze puzzelspellen speel je Ashley, een jong meisje dat de geheimen rondom haar mysterieuze ouders probeert te onthullen.

Ga jij met Another Code: Recollection aan de slag? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!