Gameplaybeelden Another Code: Recollection

Benieuwd hoe de game verbeterd is?

Eerder vandaag verscheen Another Code: Recollection op de Switch. De launchtrailer was al te bekijken, en nu zijn ook de eerste gameplaybeelden online verschenen. De beelden zijn gemaakt door youtubekanaal Handheld Players en tonen bijna anderhalf uur van de eerste game: Another Code: Two Memories. Benieuwd hoe de games verbeterd zijn? De beelden kun je hieronder bekijken.

De originele Another Code zag in 2005 het levenslicht op de Nintendo DS. De game werd goed ontvangen, en een vervolg verscheen in 2009 op de Wii. Deze twee games hebben nu beide een remake gekregen: de Another Code Recollection. Beide games zijn point-and-click-avonturenspellen waarbij je door de game te doorlopen steeds meer te weten komt over het verhaal en de mysteries. De games hebben voor de Switch een flinke upgrade gekregen: niet alleen zijn er compleet nieuwe visuals, maar ook voice acting is toegevoegd. Ook kun je nieuwe puzzels en muziek verwachten, en zijn er extra hint en navigatie systemen toegevoegd. Dit om nieuwe spelers te helpen wegwijs te worden in het genre.