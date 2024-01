GDC enquete onthuld dat 8% van de devs aan games op de Switch 2 werken

GDC onthuld dit in de State of the Industry rapportage die vooraf aan het evenement is uitgebracht.

Game Developer Confercence, normaal afgekort tot GDC, heeft een rapportage uitgebracht over de staat van de industrie. Dit voorafgaand aan het jaarlijkse evenement wat volgende maand plaatsvindt. In de rapportage staan onder andere antwoorden op hoe developers kijken naar AI, maar ook hoe ze naar vakbonden kijken. Echter twee van de vragen zijn opvallend. Er wordt namelijk gevraagd waar ontwikkelaars games voor maken, maar ook waar ze interesse in hebben. Op dit moment zegt 8% van de ondervraagde ontwikkelaars dat ze aan een game werken voor de Switch 2 en 32% van de ontwikkelaars heeft interesse in het apparaat. Nu lijkt het in eerste instantie erg laag, maar dat betekent nog niet veel. Nintendo is namelijk altijd enorm geheimzinnig over hun volgende systemen. Dat er nu maar 8% ontwikkeld kan simpelweg betekenen dat de dev kits nog niet beschikbaar zijn buiten die 8% ontwikkelaars. Ook betekent dat niet per se nog veel voor de lancering en de launch games. Als de Switch 2 makkelijk is om naar te porten kan het zijn dat veel games alsnog ontwikkeld worden vanaf de officiële onthulling.