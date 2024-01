Nieuwe launchtrailer voor The Cub

Ter aanvulling op de release van de game.

Vandaag is The Cub uitgekomen voor de Nintendo Switch. De platformer van Untold Tales en Demagog Studio werd in 2022 al aangekondigd, maar pas een maand geleden kregen we een definitieve releasedatum. De titel is nu dan eindelijk te downloaden uit de Nintendo eShop. Weet je nog niet zeker of het iets voor jou is? Dan is het maar goed dat de release gepaard gaat met een nieuwe launchtrailer. Je bekijkt hem hieronder:

In een kleine drie minuten zien we uiteenlopende gameplay-elementen die The Cub te bieden heeft. Rustige scènes in een prachtig, post-apocalyptisch landschap waar wilde dieren weer vrij spel hebben, worden afgewisseld met bloedstollende achtervolgingsscènes waarbij je alles op alles moet zetten om te overleven. En zoals we in de vorige trailer ook al zagen, spat de artstyle van het scherm. Die is geïnspireerd op animatiefilms uit de jaren 90, zoals Tarzan en Atlantis.

Ook krijgen we meteen een goede eerste indruk van de soundtrack van de game. Tijdens het spelen horen we Radio Nostalgia From Mars. Dat betekent dat de game niet alleen wordt aangevuld door muziek, maar ook intrigerende verhalen van overlevenden op Mars en intermezzo’s van de dj. Lekker afwisselend.

Ga jij The Cub spelen? Laat het ons weten in de comments.