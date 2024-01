Prince of Persia krijgt nog een launchtrailer!

Nog niet overtuigd na onze review? Check dan de launchtrailer!

Beter laat dan nooit, Nintendo heeft ook voor Prince of Persia: The Lost Crown een launchtrailer uitgebracht.

Een tof 2D-avontuur

We schreven al vol lof over deze nieuwe game in de reeks. Ondanks de gematigde reacties op een 2D-versie van Prince of Persia: The Lost Crown, waren wij wel enthousiast. Lees er alles over in onze review. Het redden van een ontvoerde kroonprins is al genoeg reden om onderstaande trailer te bekijken toch? Daarnaast zit de game vol met nieuwe vaardigheden om te ontdekken verspreid over meer dan tien verschillende gebieden.

Prince of Persia: The Lost Crown is uitgebracht op 15 januari. Ben jij hem al aan het spelen?