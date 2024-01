Switch versie Garden Life: A Cozy Simulator krijgt releasedatum

De game verschijnt in maart op de Nintendo Switch.

Het heeft even geduurd, maar de Switch versie van Garden Life: A Cozy Simulator heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Het was al bekend dat de game op 22 februari naar andere platformen komt, maar het bleef onduidelijk wanneer de Switch versie zou verschijnen. Vandaag hebben Nacon en Stillalive Studios de releasedatum vrijgegeven: de game verschijnt op 14 maart op de Switch. Ook is er een nieuwe trailer vrijgegeven, die ingaat op enkele pre-order bonussen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Garden Life komen gaming en tuinieren bij elkaar in een game waar jij je eigen tuin moet beheren. Het doel is om je tuin zo mooi mogelijk te maken, uit te breiden en opdrachten uit te voeren. Hierbij wordt geen grid structuur gebruikt, waarin je voorwerpen alleen binnen bepaalde vakjes moet plaatsen, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn. Verder is de game is ontworpen door echte experts op het gebied van tuinieren, die de game zo realistisch mogelijk hebben gemaakt. Wij mochten de game afgelopen Gamescom al eens proberen. Benieuwd geworden naar deze ervaring? Onze hands-on kun je hier lezen.