Iam8bit komt met fysieke versie Sea of Stars

Uitgever Iam8bit heeft aangekondigd met een fysieke versie van de hit-game Sea of Stars te komen. De game komt uit in 2 versies: een standaard en een gelimiteerde Exclusive Edition.

De standaard versie bevat alleen de game, maar mocht je deze willen pre-orderen, dan krijg je er gratis een download van de soundtrack bij. Verzamelaars zullen hun ogen vooral richten op de Exclusive Edition. Deze wordt geleverd met de digitale soundtrack, een klassiek uitziende handleiding, een poster met artwork en de gamemap, 4 stickervellen en een slipcase. Deze versie kost $44,99 en is hier te pre-orderen. Houd er uiteraard wel rekening mee dat er kosten zoals btw en import bij zullen komen. De release staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

Sea of Stars kwam in augustus uit en werd direct een grote hit. Sterker nog, de game had maar één week nodig om ruim 250.000 exemplaren te verkopen. Een target waar ontwikkelaar Sabotage een jaar voor had ingecalculeerd. We vermoeden dat deze fysieke versie het succes van deze game dan ook nog een gezonde boost zal geven.

