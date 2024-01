Komt er dan toch een LEGO Zelda-set?

Het Deku Tree gerucht steekt weer zijn kop op. Nu met nieuwe informatie.

Het is ondertussen bijna een jaar geleden dat er geruchten opdoken van een LEGO set van The Legend of Zelda. In een officiële enquete van LEGO verscheen er namelijk een afbeelding en een vraag over een potentiële set. Dit was opvallend omdat LEGO Ideas geen The Legend of Zelda ideeën meer accepteert. Dit na vele succesvolle pitches die vervolgens door LEGO werden afgekeurd.

De set zou een 2 in 1 bundel worden met de mogelijkheid om de Deku Tree om te bouwen van de Ocarina of Time-versie naar die van Breath of the Wild. Ook zouden er meerdere Link figuren bij zitten. Wat opvalt is echter dat de set die toen genoemd werd 1920 onderdelen zou hebben. Nu wordt er echter gezegd dat het 2500 onderdelen gaat hebben. Tenminste, als we de bekende LEGO-leaker 1414falconfan op Instagram moeten geloven.

Dat zou kunnen betekenen dat de set in de tussentijd nog wat groter is geworden en nu bijna net zoveel onderdelen heeft als de LEGO Bowser. De prijs zal hierdoor ook niet al te laag worden met Bowser op € 269,99. Een grote kans dus dat deze rond dezelfde prijs komt. De release zou volgens het gerucht in september moeten zijn.