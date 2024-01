Mits je voorbij de Scarlet & Violet imperfecties kan kijken.

Nu de epiloog beschikbaar is voor Scarlet & Violet is de hoofdgame van de negende generatie afgesloten. Het is dus tijd om nog even naar de volledige DLC terug te kijken en te zien wat de totaalscore is.

The Teal Mask

De eerste DLC, The Teal Mask brengt je naar het land van Kitakami. Hier ontmoet je de nieuwe personages Carmine en Kieran. Twee erg goede personages met flink wat persoonlijkheid. Het nieuwe gebied is divers, en hoewel er niet echt nieuwe features inzitten, is het een erg goede uitbreiding. Met niet alleen de verhaallijn, maar ook nieuwe Pokémon om te vangen.

Totaal gezien was deze uitbreiding al meer waarde dan de vroegere Pokémon “uitbreidingen” waar je toen nog een derde game voor moest kopen.

The Indigo Disk

The Indigo Disk is de beste uitbreiding van Pokémon die ik heb gespeeld. Het weet met een nieuwe verhaallijn elementen uit het hoofdspel met de eerste DLC goed te combineren en bovendien ook een goede uitdaging te geven. De eerste keer in jaren dat ik echt uitdagingen tegen het lijf liep in het spel. Het geeft bovendien wat gave gevechten en de bijzondere versie van Tera Pokémon, de Stellar typering.

Het Terarium is leuk om te verkennen en de nieuwe features zoals de Synchro Machine zijn een uitstekende toevoeging. Het is daarom jammer dat de Synchro Machine niet buiten het Terarium te gebruiken is. Het spelen als een Pokémon met je vrienden is namelijk een erg leuke toevoeging.

Als je echter alleen speelt, is er wel nog een minpunt, het grinden voor BBQ-punten waarmee je nieuwe upgrades kan krijgen. Dit gaat enorm traag en best wat unlockables zitten hier achter.

Epiloog

De epiloog brengt eigenlijk alles samen in een kort extra verhaaltje. Al je vrienden van zowel de hoofdgame als de DLC komen samen op Kitakami waar bewoners onder de invloed zijn van iets mysterieus. Met één a twee uur ben je door de epiloog heen, dus verwacht er zeker niet te veel van. Echter heeft het humor en een nieuwe Pokémon, dus zeker een waardevolle toevoeging.

Conclusie

The Hidden Treasure of Area Zero is met twee uitbreidingen en een epiloog de meest uitgebreide DLC voor Pokémon. Niet alleen is die uitgebreid, de twee gebieden die je kunt verkennen hebben beiden een andere sfeer. Daarnaast brengen nieuwe features en personages je genoeg speeltijd om de aanschaf het waard te maken. Je moet alleen niet verwachten dat The Pokémon Company de performance problemen heeft opgelost. Dus daar moet je geen problemen mee hebben.

+ Uitdagende gameplay

+ Goede verhaallijnen

+ Nieuwe features zijn goed uitgewerkt

+ Veel speeltijd

+ Nieuwe gebieden zijn leuk om te verkennen – BBQ punten sparen gaat traag (zeker alleen)

– Performance blijft een drama

– Terapagos verhaal had wat uitgebreider gemogen

.

DN-Score: 8.8