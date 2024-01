Een launchtrailer voor Rising Lords

De game is sinds 18 januari te spelen.

De turn-based stategy-game Rising Lords is deze week uitgekomen voor de Nintendo Switch. Hoewel de titel al sinds 2020 te spelen is via Steam, ging het al die tijd om early access. Nu is het dan eindelijk tijd voor de volledige versie, en gelukkig blijft die niet beperkt tot de pc.

Deze release gaat gepaard met een nieuwe launchtrailer, waarin we de hoofdpersoon van de game zijn verhaal horen vertellen. Of beter gezegd: het verhaal van zijn vader, die sneuvelt voor het begin van de game. Wij, de speler, treden in zijn voetsporen. Bekijk de trailer hieronder:

Rising Lords ziet er op het eerste gezicht uit als een typische turn-based game in een middeleeuwse setting, maar het gaat dieper dan dat. Je speelt als een heer die zich een weg omhoog wil klimmen, en daar komt natuurlijk meer bij kijken. Naast het verzamelen van een leger houd je je bezig met het bouwen van je stad, waarbij je er natuurlijk voor zorgt dat je je trouwe onderdanen tevreden houdt. De game biedt uitgebreid resource management en pronkt met diverse board game mechanics. Voeg daar een diepgaand moraalsysteem en een delicate balans tussen militaire kracht en economische voorspoed aan toe, en je hebt een game die een hoop speelplezier lijkt te kunnen bieden. Compleet met cross-platform multiplayer en diverse gamemodi om het interessant te houden.

Ga jij Rising Lords proberen? Of heb je misschien de early access-versie al helemaal kapot gespeeld? Laat het ons weten in de comments.