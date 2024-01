Gerucht: Voice-actor Shadow the Hedgehog in Sonic 3

Lees snel verder om te ontdekken om wie het gaat!

Eind dit jaar volgt alweer het derde deel in Sonic the Hedgehog-filmreeks. De filmreeks heeft de serie geen windeieren gelegd en was tot voor kort de meest succesvolle gameverfilming allertijden. Dit was het geval totdat ons favoriete loodgieter het stokje overnam. In tegenstelling tot de Super Mario Bros. Movie, welke volledig geanimeerd is, worden de vertrouwde Sonic-personages in een alledaagse wereld geplaatst. De voorgaande edities kenden dan ook een aantal bekende acteurs en de stemmen van Sonic, Tails en Knuckles werden ingesproken door bekende namen. Hierbij kan je denken aan Jim Carrey die de rol van Dr. Robotnik vervuld of Idris Elba die zijn stem verleent aan Knuckles.

Hoewel het verhaal van het derde deel nog onbekend is, werd wel al duidelijk dat er plaats gemaakt wordt voor Shadow the Hedgehog. Wie zijn stem gaat inspreken is nog onbekend, maar de geruchtenmolen staat niet stil en een eerste naam is al opgedoken. Volgens de geruchten gaat het om Hayden Christensen. De acteur zal bij menig mens een belletje doen rinkelen, maar wie zich afvraagt waar je hem van zou moeten kennen, kan hem kennen van de tweede trilogie binnen het universum van Star Wars. In Star Wars II en Star Wars III vertolkte hij de rol van Anakin Skywalker. In hoeverre de geruchten kloppen, zal de tijd doen leren. De releasedatum van Sonic 3 staat gepland op 20 december.

Zoals eerder beschreven betreft het een gerucht, maar zou dit volgens jou een goede keuze zijn? Laat het ons weten in de onderstaande berichtensectie!