[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 4

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 25 januari 2024

De Ace Attorney franschise zijn point-and-click games waarin jij als advocaat de waarheid boven water probeert te krijgen. In deze Trilogy, welke bestaat uit Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies, and Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice; volg je de verhalen van Apollo Justice, Phoenix Wright, en Athene Cykes. De games verschenen oorspronkelijk op de DS of 3DS maar met deze remaster kun je ze nu dus ook op de Switch spelen. Dat niet alleen, de games zijn voor het eerst in HD, met vloeiendere animaties die zorgen voor een prettigere game-ervaring.

Bovendien bevat deze bundel ook de DLC en wordt deze aangevuld met diverse extra’s, zoals een uitgebreide collectie artwork en een Orchestra Hall met de iconische muziek. Ook speciale kostuums en episodes vinden hun weg naar deze nieuwe versie. Je kunt zelfs in een animatiestudio duiken om je eigen droomscène te creëren en je creativiteit de vrije loop te laten. Benieuwd of deze games iets voor je zijn? Hier kun je alvast onze preview lezen.

Under Night In-Birth II Sys:Celes

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 25 januari 2024

Afgelopen jaar werd deze titel aangekondigd, een vervolg op een eerdere Uner Night titel met een eveneens veel te lange naam. Net zoals zijn voorganger zal ook dit deel weer anime fighter zijn met veel verschillende personages die allemaal zo hun eigen motieven hebben om te vechten. De game geeft aan dat het verder gaat met het verhaal van de “Hollow Night” maar daar gaat het stiekem natuurlijk niet om. Het gaat om de gevechten! Gelukkig zit dat wel goed, met 24 personages, verbeterde visuals en een gestroomlijnde gameplay ervaring. Fight On!

Oops, I Said Yes?!

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 25 januari 2024

Voltage is de laatste maanden goed bezig met het brengen van games naar de Nintendo Switch. Afgelopen november brachten ze nog Metro PD: Close to You uit en in oktober even if TEMPEST Dawning Connections. Nu is er een nieuwe titel aan dit rijtje Otome’s toegevoegd, namelijk: Oops, I Said Yes?! Deze game verscheen eerder al op de Love 365: Find Your Story-app. De Switch-versie bevat vijf mannelijke Love Interests en de verhalen tot en met Season 2. Het verhaal draait om een vrouw die heerlijk geniet van haar single bestaan. Tot op een dag dat ze in een dronken bui trouwt. Kan dit het begin zijn van een ontluikende liefde? Zelfs als de man niet zo perfect is?

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 januari:

23 januari: Neptunia: Sisters VS Sisters

23 januari: Lil Guardsman

23 januari: The Legend of Steel Empire

24 januari: Saga of the Moonpriestess

25 januari: Hitman: Blood Money – Reprisal

25 januari: Arcade Tycoon

25 januari: Anomaly Agent

25 januari: Evil Nun – The Boken Mask

25 januari: Chip’s Challenge

25 januari: Hidden through Time 2: Myths & Magic

25 januari: Boaty Tanks 2

25 januari: Feed Cat – Puzzlepet

25 januari: Jett Rider

25 januari: UFO: Henfield

25 januari: Fantasy Blacksmith: Shop Simulator

25 januari: Starward Rogue

25 januari: Devil Inside Us: Roots of Evil

25 januari: KOBOLOK

25 januari: Fastest Finger First! 3 Hint Quiz

25 januari: Rescue! Dropkick on my Devil!

25 januari: Post-apocalyptic Old man

25 januari: Selling Souls

25 januari: Eggconsole Yokai Tantei PC-8801

25 januari: Sweets Drop

26 januari: Dead Tomb

26 januari: Urban Flow – GOTY Edition

26 januari: Moto Rush GT – NY Edition

26 januari: Brain Memory – Training Academy

26 januari: Kebab Bar Tycoon – Deluxe Edition

26 januari: The Adventures of Panzer- Legacy Edition

26 januari: SciFi Racer Simulator

26 januari: Negligee

27 januari: Counter Shooter Strike Zone

27 januari: Monster Truck Freestyle

